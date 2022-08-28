В Самаре укрепят «красную канализацию» фон Вакано из-за работ на газовой трубе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Самары рабочие будут укреплять коллектор фон Вакано, также известный как «красная канализация». Это первая канализация в городе, и она имеет историческое значение для столицы региона.

Работы проведут из-за переноса газовой трубы. Ее расположат по улице Вилоновской, что может негативно сказаться на важном историческом сооружении. Перенос газовой трубы является одним из этапов по строительству станции метро «Театральная». Рабочие займутся тепловыми и водопроводными сетями на пересечении Вилоновской и Галактионовской.

Перекладка трубы начнется уже в сентябре этого года, поэтому власти продумывают и организацию дорожного движения. Об этом сообщил вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Напомним, из-за строительства станции расселят 68 домов вокруг места строительства. Часть из них сохранят и перепрофилируют из жилого помещения в административно-хозяйственное.