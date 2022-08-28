В Самарской области 28 августа 2022 года за сутки диагностировали коронавирус у 1232 человек

В Самарской области за сутки диагностировали коронавирус у 1232 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В воскресенье, 28 августа, подтвердился диагноз у 1 232 жителей региона. Общее число случаев заражения достигло 403 788, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Самарской области госпитализировали 43 пациента. Еще 447 человек благополучно закончили лечение. За все время победить коронавирус смогли 385 032 жителя региона.

К сожалению, скончались двое больных, у которых диагностировали КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались 7 956 человека.

Напомним, в Самарской области уже обсудили возможность введения обязательного масочного режима.