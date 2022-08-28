Глава Самары Елена Лапушкина взяла на личный контроль ситуацию с разрисованными троллейбусами

Глава Самары Елена Лапушкина взяла на личный контроль ситуацию с разрисованными троллейбусами. По ее мнению, этот возмутительный акт вандализма нарушил планы многих самарцев.

- Сегодня ночью на территории самарского трамвайно-троллейбусного управления неизвестные разрисовали городские троллейбусы – в том числе совершенно новый подвижной состав, который в Самаре работает чуть больше года. Кто-то, несмотря на воскресенье, опоздал из-за этого на работу, кто-то не успел на встречу к назначенному времени, - рассказала Елена Владимировна.

По словам мэра, на месте происшествия уже работают правоохранительные органы, начата служебная проверка в трамвайно-троллейбусном управлении. Глава города пообещала разобраться в том, кто совершил этот безобразный поступок и наказать виновных.

Напомним, об акте вандализма стало известно утром в воскресенье, 28 августа. Неизвестные пробрались через забор на территорию троллейбусного парка и разрисовали несколько «Адмиралов». Большинство комментаторов в соцсетях сошлись во мнении, что виноваты не только вандалы, но и охранники, которые прозевали ситуацию.