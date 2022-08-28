Стали известны подробности акта вандализма, случившегося утром 28 августа в троллейбусном депо

Стали известны подробности акта вандализма, который произошел сегодня ночь на территории троллейбусного депо в Самаре. Там хулиганы проникли на территорию и разрисовали граффити несколько новых троллейбусов «Адмирал».

По сообщению администрации Самары, чтобы попасть в депо, злоумышленники повредили ограждение, избавившись от колючей проволоки над ним. Испорченный подвижной состав придётся оперативно привести в порядок – по предварительным данным на это уйдет 1-2 дня. Граффити на кузовах тщательно ототрут с применением специальных химических составов. Но к процедуре приступят только после того, как правоохранительные органы завершат все необходимые действия на месте происшествия.

Глава города Елена Лапушкина уже взяла эту ситуацию на личный контроль и пообещала наказать виновных.

В самом МП «ТТУ» начата внутренняя проверка на предмет установления обстоятельств и лиц, способствовавших проникновению на охраняемую территорию посторонних лиц. Сотрудники предприятия просят всех, кто стал очевидцем или может оказать содействие в расследовании случившегося, обращаться по телефону 8 (846) 338-15-51.