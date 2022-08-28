В Самарской области местного жителя осудили за кражу телевизора, пульта и пива. ФОТО: ГУ МВД Самарской области

В Самарской области местный житель предстал перед судом за необычную кражу. По информации ГУ МВД региона, в ОМВД по Елховскому районе поступило сообщение о взломе входной двери частного дома, используемого в летнее время как дача.

Полицейские приехали на место происшествия и обнаружили следы взлома, а также следы обуви и пальцев рук. Заявитель сообщил, что из дома пропали телевизор, пульт к нему и две банки пива.

На место преступления прибыл инспектор-кинолог со служебной собакой, которая взяла след злоумышленника и привела полицейских к дому 39-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. В ходе допроса мужчина во всем сознался, а полицейские обнаружили похищенный телевизор и пустые пивные банки.

В итоге в суде мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. Злоумышленнику назначили 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.