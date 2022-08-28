«Брошенные» котята около Струковского сада нашли настоящих хозяев. ФОТО: Соцсети

История с «брошенными» котятами, которых нашли в воскресенье 28 августа в Самаре, получила неожиданное продолжение. Напомним, сегодня днем в социальных сетях появился пост от самарчанки Надежды, рассказывающий о необычной находке – клетке с двумя котятами.

Добросердечная девушка перетащила клетку в тенек, чтобы котятам было полегче, и начала искать хозяев, однако это было безрезультатно.

Позже, в комментариях под записью отозвалась девушка Карина, которая не смогла пройти мимо пушистых малышей и отвезла их в ветклинику. После этого она взяла животных себе на передержку, пока те не найдут новый дом.

Однако, комментаторы под записью отметили, что для брошенных у усатых была слишком приличная клетка, миски с едой и водой и даже шлейки. Некоторые предположили, что хозяева просто потеряли своих питомцев или куда-то отошли.

Как выяснилось, все произошло именно так. С Кариной связались владельцы котят и сообщили, что они специально оставили клетку на свежем воздухе около своей машины, а сами ушли гулять. Хозяева являются путешественниками из Питера и путешествуют таким образом уже полторы недели. По словам Карины, при встрече настоящие хозяева котят вместо благодарности обозвали добросердечную девушки живодеркой и нахамили.

Девушка была крайне удивлена такой реакции, но все же отдала непутевым хозяевам их питомцев.