В Самаре озвучили список торговых точек с самыми низкими ценами на продукты

Низкие цены зафиксировали сразу в нескольких магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие магазины в Самаре предлагают покупателям продукты по самой низкой стоимости. Мониторинг минимальных цен в торговых точках провели специалисты мэрии.

Самым демократичным в ценовом плане оказался магазин «Пятерочка» в Ташкентском переулке, 49а. Здесь можно приобрести самую дешевую капусту (16,99 руб.), подсолнечное масло (82,21 руб.), морковь (24,99 руб.), муку (29,99 руб.), куриные яйца (39,99 руб.), курицу (137,99 руб.).

В «Перекрестке» на ул. Сергея Лазо, 62, зафиксировали самые низкие цены на гречневую крупу (97,67 руб.) и молоко (44,43 руб.). А в «Ленте» в Железнодорожном районе и ТЦ «Гудок» можно купить наиболее дешевый рис (76 руб.), картофель (22,89 руб.) и сахар (60 руб.).