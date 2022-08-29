Три иномарки столкнулись на трассе Самара – Новокуйбышевск 28 августа 2022 года

В результате ДТП одна из машин перевернулась. Фото: t.me/samaradtp

В воскресенье, 28 августа, на территории Самарской области произошла жуткая авария, в которой пострадали сразу три автомобиля. Иномарки столкнулись с такой силой, что их разбросало по дороге.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло на 25 км автодороги Самара – Новокуйбышевск. Водитель Audi ехал со стороны Чапаевска. Он допустил столкновение с BMW, после чего отлетел в Volkswagen.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира Volkswagen, остальным участникам ДТП помощь была оказана на месте.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.