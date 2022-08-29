В Самаре на Московском шоссе и ул. Революционной образовалась большая пробка

Очевидцы отмечают, что на участке столкнулись сразу три автомобиля

Днем 28 августа автомобилистам Самары пришлось постоять в большой пробке. Затор образовался сразу на двух участках – улице Революционной и Московском шоссе. Подробности сообщили очевидцы.

Согласно их сведениям, причиной пробки стала авария, которая произошла на перекрестке указанных выше улиц. Самарцы отмечали, что на участке столкнулись сразу три автомобиля. Как итог – трудности с проездом в обоих направлениях.

Отметим, что воскресенье в Самарской области оказалось богатым на ДТП. Одно из них произошло под Новокуйбышевском – здесь столкнулись три иномарки, пострадали водитель и пассажиры.