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Происшествия29 августа 2022 4:58

В Самаре на Московском шоссе и ул. Революционной образовалась большая пробка

Причина – ДТП, которое произошло на перекрестке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Очевидцы отмечают, что на участке столкнулись сразу три автомобиля

Очевидцы отмечают, что на участке столкнулись сразу три автомобиля

Днем 28 августа автомобилистам Самары пришлось постоять в большой пробке. Затор образовался сразу на двух участках – улице Революционной и Московском шоссе. Подробности сообщили очевидцы.

Согласно их сведениям, причиной пробки стала авария, которая произошла на перекрестке указанных выше улиц. Самарцы отмечали, что на участке столкнулись сразу три автомобиля. Как итог – трудности с проездом в обоих направлениях.

Отметим, что воскресенье в Самарской области оказалось богатым на ДТП. Одно из них произошло под Новокуйбышевском – здесь столкнулись три иномарки, пострадали водитель и пассажиры.