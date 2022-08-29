Турнир по баскетболу «Samara Open» состоялся на площади Куйбышева в Самаре

В этом году в турнире было заявлено рекордное количество участников. Фото: правительство Самарской области

В субботу, 27 августа, в областной столице прошел баскетбольный турнир 3х3 «Samara Open». Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

Турнир проводится на протяжении 13 лет, однако этот год стал рекордным. Заявки на участие в спортивном празднике прислали 278 команд, в состав которых вошли участники из Самарской области, Казахстана и других регионов.

Матчи проходили на 17 площадках – это главный корт «Дом баскетбола», 3 профессиональных корта и 13 площадок с мобильными стойками. Они сопровождались музыкой самарских диджеев, а зрители могли принять участие в мастер-классах и полюбоваться развлекательным шоу.

Самые лучшие участники турнира получили ценные подарки.