В Самарской области ищут без вести пропавшего мужчину с татуировкой в виде кольца на пальце

Мужчину не могут найти уже больше месяца. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Самарской области продолжают поиски жителя Сызрани Романа Наумова. Мужчина пропал без вести, его не могут найти уже больше месяца.

По данным ГУ МВД по региону, Роман бесследно исчез 9 июля 2022 года. Он вышел из своего дома на проспекте 50 лет Октября, 18, и ушел в неизвестном направлении. Домой мужчина так и не вернулся.

Правоохранители просят жителей региона оказать содействие в поисках и сообщают приметы пропавшего. Ему на вид 50-55 лет, рост около 170-175 сантиметров. У мужчины плотное телосложение и овальное лицо европейского типа. Волосы короткие с сединой, глаза серые. Особые приметы: у пропавшего нет одного зуба, на среднем пальце левой руки есть татуировка в виде кольца, на спине – родинка.

В момент исчезновения мужчина был одет в белую футболку, серую кепку и бежевые шорты с синими вставками по бокам. На ногах были серые кроссовки.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102.