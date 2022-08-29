Самарская область частично вернулась к масочному режиму в августе 2022 года

Ковидные ограничения носят локальный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возобновляется масочный режим, но лишь частично. Требования о ношении средств защиты уже начали действовать, однако они носят локальный характер. Так, с 23 августа сеть магазинов «Магнит» объявила о введении масочного режима. Правда, требование распространяется только на продавцов, покупатели могут надевать маски по желанию.

Чего не скажешь о Самарской городской больнице №7. Здесь правила соблюдения мер безопасности ужесточили абсолютно для всех.

– Вход в поликлинику осуществляется только в масках. Не важно, по какому поводу вы обратились в медицинское учреждение. Кроме того, пациенты, приходящие на госпитализацию (плановые операции), обязаны иметь результаты ПЦР-теста, – сообщает ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7».

Отмечается, что указанные требования действуют в медучреждении с 25 августа 2022 года.