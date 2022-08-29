В Сергиевском районе мошенник оставил учительницу младших классов без 800 тысяч рублей

Осознав, что ее обокрали, женщина обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские разбираются в обстоятельствах преступления, в результате которого пострадала учительница младших классов. 54-летняя женщина попалась на удочку мошенников и осталась без крупной суммы денег.

Инцидент произошел на территории Сергиевского района. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что со счета женщины кто-то пытается украсть деньги.

– Учительница поверила злоумышленнику. Под его диктовку они набрала комбинацию цифр и символов в личном кабинете мобильного приложения, тем самым предоставив мошеннику доступ к своему расчетному счету, – информируют в областном ГУ МВД.

Спустя время пострадавшая получила смс о снятии 800 тысяч рублей со своего счета. Поняв, что произошло, она обратилась в полицию.