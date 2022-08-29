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Общество29 августа 2022 6:44

Почти 3 тысячи ребят отдохнули в детских лагерях Куйбышевской магистрали летом 2022 года

Для школьников организовали насыщенные образовательные и развлекательные программы
Илона МАЙСКАЯ
Ребята отдохнули в лагерях Самарской и Оренбургской областей, а также Башкирии / Фото: КбшЖД

Ребята отдохнули в лагерях Самарской и Оренбургской областей, а также Башкирии / Фото: КбшЖД

Летом 2022 года в лагерях Куйбышевской железной дороги отдохнули 2 936 детей. Центр «Услада» в Самарской области принял 672 ребенка, лагерь им. Заслонова в Башкирии — 600, лагерь им. Гагарина — 960, а лагерь «Орленок» в Оренбургской области — 300.

Весело и интересно провели летние каникулы дети сотрудников Куйбышевской магистрали. В оздоровительных лагерях для них были подготовлены различные образовательные и развлекательные программы, творческие кружки и спортивные секции. В центре «Услада» во вторую смену реализовали проект «Губернаторский лагерь». В нем приняли участие 168 ребят. Они познакомились с железнодорожными профессиями, изучили истории железных дорог России и Куйбышевской магистрали.

Этим летом дети железнодорожников отдохнули и в других профильных учреждениях. К примеру, 299 ребят посетили пансионат «Шахтинский текстильщик», 74 — оздоровительный лагерь Юго-Восточной железной дороги «Костер», а еще 31 — базу отдыха «Горизонт» на побережье Черного моря.