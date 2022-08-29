Более 50 водителей поймали пьяными за рулем в Самарской области 26-28 августа 2022 года

Нарушителей выявили в ходе масштабных рейдов ГИБДД

В ГИБДД Самарской области рассказали об итогах рейдов с 26 по 28 августа 2022 года. За минувшие три дня полицейские выявили на дорогах региона более 2300 нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГИБДД поймали 52 нетрезвых водителя и еще 4 — без прав. 436 автомобилистов привлекли к ответственности за излишнюю тонировку стекол. Трое из них так и не привели свое авто в надлежащий вид, поэтому теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, до 15 суток ареста или до 120 часов обязательных работ.

Также во время рейдов полицейские выявили 79 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. Еще 69 автолюбителей не уступили дорогу пешеходам, а те, в свою очередь, 124 раза нарушили ПДД (переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора). Кроме того, 374 автомобилиста ездили без ремней безопасности.

Госавтоинспекция призывает жителей Самарской области быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также всегда соблюдать ПДД. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.