Экс-чиновник из Тольятти не смог обжаловать приговор за миллионное мошенничество

Облсуд оставил решение первой инстанции без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшего специалиста правового департамента Тольятти Дениса Ильина. Ранее чиновник был осужден за покушение на крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Дениса Ильина задержали с поличным в декабре 2020 года. Чиновник расторгал договоры на размещение торговых точек с одной из крупнейших сетей общепита, а потом обещал им свое покровительство. 44-летнего чиновника поймали при получении части незаконного вознаграждения — 1 млн от общей суммы в 5 млн рублей.

Центральный районный суд Тольятти признал Дениса Ильина виновным в покушении на мошенничество и назначил ему 2 года и 9 месяцев колонии общего режима. Экс-сотрудник правового департамента решил обжаловать приговор. Недавно апелляцию рассмотрел облсуд. Он не стал менять решение предыдущей инстанции. Бывшему чиновнику придется провести ближайшие несколько лет за решеткой.