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Происшествия29 августа 2022 8:03

Уволенный за пьянку тракторист сжег 300 рулонов сена под Самарой

Свою обиду экс-работник выместил на запасах работодателя
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В момент поджога мужчина также был пьян. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В момент поджога мужчина также был пьян. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В одном из сел Самарской области развернулся нешуточный конфликт. Лишившись работы, 24-летний мужчина решил отомстить своему экс-начальнику и устроил поджог. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в поселке Конезавод Красноярского района. Местный житель работал у фермера трактористом, что не мешало ему выпивать на рабочем месте. В определенный момент начальнику надоело поведение подчиненного и он уволил его за пьянку. Тогда у подозреваемого созрел план мести.

Напившись, он поджег 300 рулонов сена, которые принадлежали фермеру. Ущерб составил 337,5 тысячи рублей. Факт поджога был оперативно установлен и экс-тракториста задержали.

– Он признался в содеянном и сообщил, что готов возместить ущерб. Также он пояснил, что совершил поджог, чтобы отомстить работодателю, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Сейчас горе-работник находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.