Календарь предпринимателя: налоги, платежи и отчетность в сентябре 2022 года

Первый месяц осени – один из самых простых для бизнеса в плане отчетности и обязательных платежей.Однако это не повод расслабляться и допускать нарушения установленного законом графика.

До 5 сентября:

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж (ЕНП), сдают в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили как налоговые агенты в августе

ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН), вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах и страховых взносах за август

До 7 сентября ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, вправе подтвердить/скорректировать информацию кредитной организации об их операциях по счетам, переводах электронных денежных средств и комиссии заэквайринг.

До 15 сентября ИП и организации, привлекающие работников:

- уплачивают страховые взносы за работников за август (за исключением имеющих право на отсрочку на основании постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776, для которых срок уплаты взносов продлен на год, то есть до 15.09.2023): на пенсионное и медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, а взносы на травматизм – в отделение Фонда социального страхования

- сдают отчет о застрахованных лицах СЗВ-М за август– в отделение Пенсионного фонда

- сдают отчет о трудовой деятельности СЗВ-ТД за август в отделение ПФР – если в августе был перевод работника на другую работу или подано заявление по ведению трудовой книжки/о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (при приеме на работу/увольнении этот отчет сдают не позднее следующего дня)

До 20 сентября импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза должны уплатить НДС и акцизы за июль и представить по ним декларацию и документы в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

До 26 сентября:

- самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за август

- организации и ИП на общей системе налогообложения (ОСН) уплачивают НДС за II квартал (последнюю 1/3 часть суммы налога)

- ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АвтоУСН, уплачивают налог по АвтоУСН за август

До 28 сентября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль(третий за III квартал / за август) и при уплате налога по фактически полученной прибыли также представляют по нему декларацию за август.

До 30 сентября ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в сентябре.

Примечание: Календарь не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.