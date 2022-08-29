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Общество29 августа 2022 8:52

Роспотребнадзор пока не планирует вводить дополнительные COVID-ограничения в школах

Специалисты ведомства не считают это необходимым
Анастасия ФИЛАТОВА
Речь о дистанционном обучении пока не идет

Речь о дистанционном обучении пока не идет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с коронавирусными ограничениями в школах. В ведомстве заявили, что не собираются вводить дополнительные меры, к примеру, дистанционку или обучение только в одном кабинете.

По данным Роспотребнадзора, в новом учебном году в школах по-прежнему будут измерять температуру по утрам. Кроме того, сотрудники пищеблоков должны будут носить маски и перчатки. Еще одна мера — запрет на проведение в учебном заведении мероприятий с участием представителей других организаций. Как пишет ФАН, дополнительные ковид-ограничения пока вводить не собираются.

Напомним, к концу лета 2022 года в регионах России вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. В Самарской области суточный прирост больных уже превысил 1 тысячу человек. Наиболее эффективный способ борьбы с COVID-19 — вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и в мобильных пунктах.