Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров вузов региона

Геннадий Котельников не первый год возглавляет Совет ректоров вузов Самарской области

Совет ректоров вузов Самарской области вновь избрал Геннадия Котельникова своим председателем. Его кандидатуру внес президент Самарского университета Виктор Сойфер.

- Когда Советом ректоров руководит человек, пользующийся абсолютным доверием, уважением, который работает с самоотдачей, то тогда и Совет ректоров пользуется авторитетом. Геннадий Петрович, совмещая целый ряд таких серьезных должностей, как председатель Самарской Губернской Думы, как председатель Совета ректоров, конечно, наиболее подходящий человек для решения задач вузовского сообщества. Я был знаком со всеми председателями Совета, но могу сказать, что только академику Котельникову удалось выстроить и укрепить отношения между академическим сообществом и властью. Результат этого – беспрецедентная поддержка со стороны губернатора. Дмитрий Игоревич Азаров в курсе всех наших дел, он держит под постоянным вниманием жизнь высшей школы,- рассказал Виктор Сойфер.

Председатель Совета проректоров по воспитательной работе, директор самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская отметила, что Геннадий Котельников объединяет всю вузовскую общественность.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев также поддержал кандидатуру, заявив, что Геннадий Котельников станет отличным наставников для молодых руководителей вузов.

переизбрание поддержали единогласно

Теплые слова в адрес Геннадия Котельникова прозвучали и от руководства остальных вузов региона.

- Глубокоуважаемые коллеги! Спасибо за добрые слова и оценку моей работы. Хочу сказать, что хорошо получается тогда, когда ты любишь свое дело. Я очень люблю дело, которому служу. И очень переживаю за многие вещи. Сейчас перед нами стоят очень серьезные задачи в связи с выходом из Болонской системы образования. Но я уверен, что вместе мы добьемся результатов. Со своей стороны обещаю, что буду делать все, чтобы высшая школа была на высоте. Чтобы плоды нашей работы – наши выпускники- заняли почетное место в строю на различных предприятиях, организациях нашей области. Нам нужны грамотные специалисты, а для этого у нас в регионе есть все: мощный профессорско-преподавательский состав, талантливые студенты и существенная поддержка со стороны губернатора Дмитрий Игоревича Азарова по всем вопросам развития высшей школы, - подчеркнул Геннадий Котельников.