В Тольятти в лобовое стекло автомобиля прилетела банка с вареньем

От удара повредилось лобовое стекло. Фото: ТОЛЬЯТТИ

Вопиющий случай произошел 29 августа в одном из дворов Тольятти. Местный житель припарковал автомобиль, а когда вернулся, обнаружил, что неизвестные шутники скинули на него банку с вареньем. Информацию тольяттинец сообщил в соцсетях.

Как пишет владелец авто, инцидент произошел на улице Дзержинского, 69. От упавшей банки на лобовом стекле образовались трещины.

Пользователи в комментариях предположили, что таким образом соседи хотели отомстить тольяттинцу за неправильную парковку. Однако мужчина отметил, что авто было поставлено на стоянку по всем правилам. Он также добавил, что предполагаемые вредители уже найдены.

– Есть предварительная информация, что это сделали дети. Одного уже вычислили. Есть и другие пострадавшие автомобили. Одному прилетел камень на крышу, – поделился автовладелец.

Мотивы людей, которые решились на такой поступок, остаются загадкой.