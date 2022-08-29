«ВолгаФест-2022» в Самаре за шесть дней посетили более 200 тысяч человек

"ВолгаФест" стал ярким завершением летнего сезона

В воскресенье, 28 августа 2022 года, в Самаре завершился «ВолгаФест». Фестиваль в течение шести дней проходил на первой очереди набережной. За это время его посетили более 200 тысяч человек.

– Это уже стало хорошей традицией – проводить на набережной классный и масштабный фестиваль, который ежегодно привлекает тысячи жителей и гостей города, – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Темой фестиваля набережных в 2022 году стало «Детство». Однако много интересно там могли найти для себя не только дети, но и взрослые. В рамках «ВолгаФеста» прошли более 50 событий. Это лекции, мастер-классы, паблик-токи, концерты, театральные представления, музыкальные импровизации, световые инсталляции и т. д.

Также на пляже создали несколько арт-объектов. Среди них: великан Алангасар, жилище древнего волжанина, сказочный ковер-самаралет, волшебный лес с кроватями и зеркальными ловушками. Кроме того, гостям фестиваля представился шанс почувствовать себя настоящими археологами и раскопать останки вымышленного волжского чудовища — волгозавра.