Прокуратура организовала проверку ДТП под Сызранью, в котором погибли три человека

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: прокуратура Самарской области

Появилась новая информация о страшной аварии, которая произошла утром 29 августа под Сызранью. На 924 км автодороги М5 «Урал» столкнулись легковая Kia и фура MAN.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. В результате ДТП пострадали пять человек, которые ехали в Kia. Трое погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы.

Прокуратура Сызранского района начала проверку по факту аварии.

– Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Оценке подвергается работа организации, обслуживающей данный участок дороги, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что ход и результаты доследственной проверки также находятся под контролем надзорного органа.