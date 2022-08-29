В Самаре ГК «Берег» рассмотрит другой вариант территории застройки вместо Пятой просеки

Компания хотела построить и парковку. Фото: правительство Самарской области

Президент группы компаний «Берег» Александр Катин готов рассмотреть другой вариант территории застройки вместо Пятой просеки, если он учтет финансовые затраты, которые компания уже понесла.

— Дмитрий Азаров предложил для решения конфликта сделать все расчеты и реализовать проект в другой локации, — сообщили в правительстве Самарской области.

Как выяснилось, изначально хотели построить 25-этажные дома, но после недовольства жителей остановились на 8-этажных. Это соответствует нормам в этом районе. Компания хотела построить и парковку из расчета по одному месту на каждую квартиру.

Александр Катин рассказал, что планировалось сделать и пристрой для детского сада, и участок под поликлинику, передав в собственность муниципалитету. По просьбе жителей, на необустроенной территории начали вывозить мусор около озера Леснуха. Создали проект создания там спортивных площадок и зон отдыха.

В качестве причины недовольства жителей президент «Берега» назвал, что будущие дома перекроют вид на Волгу и Жигулевские горы жителям соседних домов. Сейчас разрешение на строительство компания уже получила, зарегистрировано более 50 договоров долевого участия.