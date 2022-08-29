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Общество29 августа 2022 10:54

Еще 1337 человек заразились COVID-19 в Самарской области 29 августа 2022 года

Это примерно на 100 больных больше, чем сутками ранее
Анастасия ФИЛАТОВА
Кривая заболеваемости КВИ продолжает подниматься вверх

Кривая заболеваемости КВИ продолжает подниматься вверх

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 29 августа 2022 года. За минувшие сутки в регионе выявили инфекцию у 1 337 жителей, что примерно на 100 человек больше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 405 125, сообщает оперштаб.

На больничные койки за сутки отправили 65 пациентов. Еще 458 человек успешно закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть заразу смогли 385 490 жителей региона.

К сожалению, обновилась и статистика по смертям. Умер еще один больной с КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 7 957 летальных случаев.