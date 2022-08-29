Самарцы назвали, мужчины и женщины каких профессий самые красивые

Некоторые говорили, что в каждой профессии есть красивые люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы поучаствовали в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, проведенном с 16 по 25 августа, и назвали, среди специалистов каких профессий больше всего красивых мужчин и женщин.

— По мнению самарцев, больше всего красивых мужчин – среди актеров и военных, а женщин – среди актрис и врачей, — сообщает SuperJob.

Касательно представителей мужской части региона 24% респондентов считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров, 12% – среди военнослужащих, 10% – в спортивной среде, 9% – среди врачей. Также горожане выделяли красоту фитнес-тренеров, работников МЧС и авиации, барберов, барменов, полицейских. 8% людей остались нейтральными и посчитали, что красивые мужчины есть в каждой профессии.

Большое количество привлекательных женщин 29% жителей региона выделяют среди актрис, 15% – среди врачей, 12% – среди стюардесс, 11% – секретарш. Помимо этого, говорили о красоте преподавательниц, продавщиц, работниц салонов красоты, спортсменок, официанток, психологов. Что в каждой специальности есть красивые женщины, ответили 14% людей.