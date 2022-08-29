В Самаре глава КФХ задолжала подчиненному больше 52 тысяч рублей

Деньги подозреваемая направляла на увеличение оборотного капитала организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Женщину подозревают в полной невыплате зарплаты работнику.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, руководительница не платила заработную плату с января по май прошлого года. За это время перед подчиненным накопился внушительный долг – сумма превысила 52 тысячи рублей.

– Денежные средства, предназначенные для погашения задолженности, использовались подозреваемой в том числе на увеличение оборотного капитала организации, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении главы КФХ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Расследование продолжается.