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Общество29 августа 2022 11:28

В Самаре глава КФХ задолжала подчиненному больше 52 тысяч рублей

Работник не получал зарплату несколько месяцев
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Деньги подозреваемая направляла на увеличение оборотного капитала организации

Деньги подозреваемая направляла на увеличение оборотного капитала организации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Женщину подозревают в полной невыплате зарплаты работнику.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, руководительница не платила заработную плату с января по май прошлого года. За это время перед подчиненным накопился внушительный долг – сумма превысила 52 тысячи рублей.

– Денежные средства, предназначенные для погашения задолженности, использовались подозреваемой в том числе на увеличение оборотного капитала организации, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении главы КФХ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Расследование продолжается.