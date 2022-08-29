В Самарской области подвели итоги программы обучения для молодых предпринимателей

Выпускникам бизнес-программы вручили сертификаты об окончании обучения

В Самарской области завершилась региональная бизнес-программа для молодежи «Ты — предприниматель!». Торжественный выпускной прошел в пятницу, 26 августа 2022 года, на площадке творческого кластера «Дом-77». Сертификаты о прохождении обучения вручил министр экономического развития и инвестиций СО Дмитрий Богданов.

В образовательной программе приняли участие более 200 молодых предпринимателей от 14 до 25 лет. Обучение длилось пять недель. За это время молодежь узнала много нового о стратегическом бизнес-планировании, анализе рынка и конкурентов. Также ребята погрузились в создание уникального торгового предложения, финансовое планирование и продвижение. В завершение акселератора молодые предприниматели представили свои проекты перед экспертным жюри.

Бесплатное обучение в центрах «Мой бизнес» — обязательный этап при подготовке к конкурсу грантов до 500 тысяч рублей. Оно необходимо, чтобы начинающие предприниматели знали о всех мерах поддержки и не допускали ошибок. Сейчас молодые люди готовятся к подаче необходимых заявок.

— 1 сентября мы объявляем конкурс на получение гранта. Подать заявку может любой предприниматель в возрасте до 25 лет, прошедший обучение, — отметил Дмитрий Богданов.