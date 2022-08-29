В Самарской области изменят расписание электричек до Жигулевского моря и Сызрани

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2022 года в Самарской области изменится расписание электричек до Жигулевского моря и Сызрани. Информацию сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Изменения коснутся маршрута Самара – Курумоч – Жигулевское Море. Поезда № 6332/6331 (Самара – Курумоч) и № 6334/6333 (Курумоч – Самара), курсирующие по средам, пятницам, субботам, воскресеньям, будут отправляться раньше установленного времени. Электричка отправится из Самары в 6.54 и прибудет в Курумоч 8.22. Поезд из Курумоча будет выезжать в 12.01 и прибывать в 13.28.

По рабочим дням также будет ходить электричка №6322/6321. Она будет отправляться из Самары в 12.55 и приезжать в Курумоч в 14.21. А в выходные пассажиры смогут добраться до Курумоча на поезде № 6310/6309. Он отправится из областной столицы в 12.27.

Изменения также затронут электричку № 6552 Сызрань-1 – Самара – Мирная. В рабочие дни он будет выезжать из Сызрани в 09.33 и в 12.26 доставит пассажиров на Мирную. В выходные электричка стартует из Сызрани в 09.33, а в областную столицу прибудет в 12.00.