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Общество29 августа 2022 12:01

Фестиваль электромобилей устроят на парковке ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

Выставка уникального транспорта состоится 10 сентября 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Посетители фестиваля смогут увидеть редкие модели авто

Посетители фестиваля смогут увидеть редкие модели авто

Фото: Виктор КОСТРОВ

В Самаре состоится фестиваль уникального транспорта. На площадке перед торговым центром «Парк Хаус», который находится на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда, выставят различные электромобили.

- 10 сентября 2022 года на парковке ТЦ гости смогут увидеть электромобили Самары и области. Многие представлены в единичном экземпляре, а некоторых аналогов еще нет в России, - сообщили представители «Парк Хауса» в соцсетях.

Жители и гости Самары смогут пообщаться с владельцами необычных авто, посидеть за рулем и принять участие в тест-драйве. Все это можно будет сделать с 11:00 до 14:00. Дополнением фестиваля станут музыкальное сопровождение, викторины и призы.