В Сбере сообщили о запуске нового промовклада

Размер ставки по вкладу зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Вклад открывается на срок 5 месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада.

Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также в отделениях банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы регулярно запускаем акции с выгодными ставками по вкладам и предлагаем нашим клиентам сохранить свои средства на максимально привлекательных условиях. По новому вкладу, если его открыть в самом начале сентября, получить деньги можно будет в начале февраля, когда после предновогодних трат и долгих каникул проценты по вкладу станут приятным бонусом в семейный бюджет».

Подробнее о вкладе — на сайте банка.

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