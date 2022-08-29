Директор организации скрыла более 5,6 миллионов рублей от налогов в Самаре

Женщина должна возместить государству причиненный ущерб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор организации скрыла более 5 миллионов 652 тысяч рублей, за счет которых должно было быть сделано взыскание по налогам.

— Женщина перечисляла деньги, которые принадлежали организации, минуя указанные расчетные счета, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Организация занимается производством распределительной и регулирующей аппаратуры. Требования об уплате налогов и сборов она проигнорировала. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и передано в суд.

В первую очередь женщина должна возместить государству причиненный ущерб. Теперь ей грозит штраф до двух миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы до семи лет.