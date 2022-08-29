Время работы мобильных медицинских бригад при поликлиниках увеличат в Самарской области

Сейчас по области есть 879 коек в восьми медицинских учреждениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за роста заболеваемости COVID-19 во всех амбулаторно-поликлинических службах Самарской области увеличат количество и время работы мобильных медицинских бригад, которые помогают на дому.

— Бригады будут работать до 22:00 с их перераспределением по часам, в которые фиксируется наибольшее количество вызовов, — сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Мобилизация касается как службы скорой медпомощи, так и стационарного звена. Как отмечают в ведомстве, только у 10-15% пациентов классическая клиническая картина COVID-19 с респираторной недостаточностью и интоксикацией. Большая часть случаев протекает бессимптомно или с обострением имеющихся соматических состояний.

Очень резко усугубляются сердечно-сосудистые заболевания и хронические ишемические изменения головного мозга. В реанимации "красной зоны" инфекционного госпиталя больницы имени В. Д. Середавина из 10 пациентов только у двух есть синдромы коронавирусной инфекцией, у остальных — это обострение хронических заболеваний: онкологии, ишемии головного мозга, заболеваний сердца, сахарного диабета.

Сейчас в регионе для пациентов с коронавирусом и с подозрением на него имеется 879 коек в восьми медицинских учреждениях. Их количество будет только увеличиваться из-за роста людей, которым необходима госпитализация. Напомним, в поликлиниках важно соблюдать масочный режим.