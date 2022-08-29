Поезд сбил насмерть женщину у ст. Липяги в Самарской области 29 августа 2022 года

Под колесами поезда погибла 57-летняя жительница Новокуйбышевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 29 августа 2022 года, в районе железнодорожной станции Липяги произошло ЧП. Примерно в 8 часов там электропоезд Самара — Сызрань сбил насмерть женщину. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

По предварительным данным, погибшая переходила ж/д пути. Ее личность уже установлена. Это 57-летняя жительница Новокуйбышевска. Почему она не заметила приближающийся поезд, пока не ясно. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что все случилось из-за невнимательности пешехода, другие считают, что всему виной неудачный переход. По словам местных жителей, в этом месте часто происходят подобные происшествия. Они считают, что там пора сделать надземный переход.

Как сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России, на место выезжали следователи. Они выяснят все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.