В Самарской области укладывают слои дороги на трассе Кинель – Богатое – Борское

Вместо двух полос движения сделают четыре. Фото: правительство Самарской области

В городском округе Кинель Самарской области на автомобильной дороге Кинель – Богатое – Борское укладывают слои дорожного основания на участках нового строительства.

— Завершается отсыпка дополнительного основания из песка толщиной 25 см, между ним и нижним слоем из щебня, будет прослойка из нетканого геосинтетического материала, — рассказали в правительстве Самарской области.

Продолжаются работы по укладке двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После чего сделают специальное дорожное покрытие с 1,2 км по 7 км автодороги. Также специалисты устанавливают новые и удлиняют существующие водопропускные трубы.

Большая часть работ еще предстоит, на реконструируемой территории установят две автобусные остановки, тротуары по обеим сторонам, шумозащитные экраны, ограждения, дорожные знаки. Вместо двух полос движения сделают четыре.

Дорожные работы осложняются большим потоком автомобилей. Автодорога по контракту должна быть готова к 1 сентября 2023 года.