Перекрытие ул. Советской Армии в Самаре продлили до утра 31 августа 2022 года

Перекрытие дороги не обошлось без транспортного коллапса / Фото: Константин Сажнов / Самара Life

В Самаре продлили срок ограничения движения в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Проезд откроют на сутки позже, чем было запланировано ранее.

— Ограничение движения участку улицы Советской Армии продлено до 6:00 среды, 31 августа 2022 года, — сообщили представители департамента транспорта Самары в своем телеграм-канале.

Напомним, проезд закрыли в минувшую пятницу, 26 августа 2022 года. Причина — проведение ремонта на теплотрассе. Из-за работ движение на этом участке оказалось затруднено. На время действия ограничений автобусы №№ 30, 35, 56, 70, 99, 213 и 229 направили в объезд, а троллейбус № 15 и вовсе отменили.