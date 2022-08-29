Запрет на посещение лесов в Самарской области продлили до 31 августа 2022 года

В регионе велика вероятность возникновения природных пожаров Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Адская жара не спешит покидать Самарскую область. Из-за этого в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Посещать леса в такой период нельзя. Этот запрет будет действовать как минимум до 31 августа 2022 года.

— Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозят штрафы. Гражданам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 60 до 90 тысяч, а юридическим лицам — от 600 тысяч до 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

По данным МЧС, только за минувшие выходные в регионе произошло 44 природных пожара. Огонь прошел по территории общей площадью более 1 га. Также в губернии зафиксировали четыре низовых лесных пожара на общей площади 0,69 га. Одна из причин возникновения подобных возгораний — засушливая погода и сильный ветер.

По данным синоптиков, 30 августа 2022 года воздух в Самарской области раскалится до 35 градусов, а ветер разгонится до 18 м/с. Так что жителям стоит быть осторожнее и ни в коем случае не посещать леса.