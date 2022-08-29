На горе в Самарской Луке поселились «живые» дракон и рыцарь

На фоне играет ритмичная музыка. Фото: скриншот видео

В Самарской Луке благодаря монтажу поселились «живые» дракон и рыцарь.

— А что если фантастический Дом дракона располагается не на вымышленном континенте Вестерос, а на Самарской Луке, — появилась публикация во Вконтакте национального парка.

Огнедышащий дракон и загадочный рыцарь под ритмичную музыку двигаются на Петровом камне Лысой горы. Посмотреть на необычный пример монтажа можно на видео.

Визуализация появилась в тему премьеры сериала «Дом дракона», который является предысторией другого популярного сериала «Игра престолов».