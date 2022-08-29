В Самаре мужчины устроили массовую драку прямо на дороге 29 августа

Проезжающие транспортные средства не переставали сигналить. Фото: скриншот видео

Сегодня, 29 августа, рядом с пересечением улицы Потапова и Московского шоссе автомобилисты устроили массовую драку на дороге. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сразу двое мужчин открыли дверь легковушки и начали бить кулаками и толкать ногами водителя. На такую неравную ситуацию отреагировали парни, находящиеся на остановке улицы Потапова.

Они бросились на помощь водителю, который под ударами не успел даже вылезти из автомобиля. Тем временем проезжающие транспортные средства не переставали сигналить внезапно остановившимся посреди дороги автомобилистам, решившим устроить разборки.

Информации о причинах дорожного конфликта, как и том, чем он закончился, нет.

— Из-за таких маминых бойцов пробка от Луначарского до Потапова, — жалуются жители региона в соцсетях.