В самарском доме-музее В.И. Ленина откроется выставка советских игрушек

Есть экспонаты, выпущенные на Куйбышевской фабрике игрушек. Фото: пресс-служба музея

В самарском доме-музее В.И. Ленина 1 сентября откроется выставка «Карусель советского детства», на которой будут представлены советские игрушки.

— В экспозицию войдут предметы из разнообразных материалов и в различных техниках. Среди них куклы, машины, оружие, лошадки и другие, — сообщили в пресс-службе музея.

В выставку вошла коллекция сестёр Ольги и Любови Беловых и дочерей последней. Игрушки советского периода истории представлены и отечественного производства, и зарубежного. В коллекции есть экспонаты, выпущенные на знаменитой Куйбышевской фабрике игрушек.

Для взрослых стоимость билета составляет 100 рублей, а для детей, пенсионеров и студентов – 75 рублей. Выставка будет открыта до 30 декабря этого года.