В Самаре начальника ремонтно-эксплуатационного участка ждет суд за сход снега на 8-летнюю девочку

У девочки были травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начальник ремонтно-эксплуатационного участка управляющей компании предстанет перед судом за сход снега и наледи на 8-летнюю девочку днем 26 марта 2022 года.

— Он не организовал работы по очистке кровли не проконтролировал ограждение опасных участков, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Происшествие произошло в непосредственной близости от дома ребенка по улице Стара-Загора в Промышленном районе Самары. В результате схода снега у девочки были травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет направлено в суд. В настоящий момент мужчина, по данным следствия, скрывается на территории другого региона. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет, либо лишением свободы до двух лет.