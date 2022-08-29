Экс-начальник вневедомственной охраны по Самаре отправится в колонию за взятки и выплатит штраф

Общая сумма взяток составила 118 тысяч 500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник вневедомственной охраны по городу Самара за получение взяток отправится на 2 года и 6 месяцев в колонию общего режима и выплатит штраф в размере 10-кратной суммы взятки – 1 млн 185 тыс. рублей.

— Также его лишили права занимать должности, связанные с властью, организационно-распорядительных полномочий на два года, а также звания полковника полиции, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мужчина получал от своего подчиненного, начальника пункта центральной охраны № 5, взятки за подписание договоров на оказание охранных услуг с февраля 2017 года по май 2020 года. Их общая сумма составила 118 тысяч 500 рублей.

Помимо этого, с марта по август 2019 года он брал взятки и от начальника пункта центральной охраны № 2, на сумму около 19 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.