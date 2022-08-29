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Общество29 августа 2022 17:02

Самарцы нарисовали достопримечательности и создали выставку «Теплый город» в рамках «ВолгаФеста»

Чаще всего изображали набережную, площадь Славы и цирк
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарские коты делились советами по безопасности. Фото: ПАО «Т Плюс»

Самарские коты делились советами по безопасности. Фото: ПАО «Т Плюс»

Гости «ВолгаФеста» за четыре дня на старой очереди самарской набережной написали 90 полотен для выставки «Теплый город».

— Все желающие могли расписать заранее подготовленные эскизы, посвященные Самаре, Тольятти, Новокуйбышевску и Сызрани, или создать свою картину, — рассказали в ПАО «Т Плюс».

Куратором проекта является самарская художница Наташа Суботина. Некоторые полотна была посвящены теме безопасности вблизи энергообъектов. Самарские коты делились советами по безопасности.

И дети, и взрослые могли нарисовать свою любимую достопримечательность города. Большая выставка картин украсила старую очередь набережной. По ее итогам, самые популярные самарские достопримечательности – набережная, площадь Славы и цирк.