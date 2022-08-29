«Аэрофлот» сделал скидку на авиаперелеты из Самары в Москву и Санкт-Петербург

Совершить полет по акции необходимо до 30 ноября этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 2 сентября 2022 года билеты на авиаперелеты компании «Аэрофлот» из Самары в Москву и в Санкт-Петербург можно приобрести со скидкой.

— Совершить полет по акции необходимо до 30 ноября этого года включительно, — сообщает компания «Аэрофлот».

Специальное предложение действует на прямые рейсы Самара – Москва, Самара – Санкт-Петербург и в обратном направлении. Авиабилеты относятся к эконом классу.

Стоимость полета в Москву начинается от 3 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург – от 6 тысяч рублей. Билеты необходимо бронировать на официальном сайте «Аэрофлота» в разделе специальные предложения.