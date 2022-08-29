В МЧС Самарской области опровергли факт обращения за помощью семьи из лодки, перевернувшейся из-за моторки

Представители МЧС опровергли информацию о проведении расследования по факту обращения в ГИМС пассажиров перевернувшейся на речке под Самарой лодки. Ранее в СМИ появилась информация со слов очевидцев о разыгравшейся на реке в селе Ермаково драме: семья каталась на лодке, водитель моторки слишком сильно прибавил скорость, от образовавшихся волн лодка перевернулась, взрослые и дети оказалось в воде. Также сообщалось, что пассажиры лодки обратились за помощью к полицейским, и те передали информацию в МЧС.

- В Центр ГИМС данные об этом происшествии не поступали, материалы им никто не передавал. Следовательно никакую проверку они не проводят. Удалите, пожалуйста, недостоверную информацию, - не подтвердили в ведомстве факт обращения.

При этом стоит отметить, что жалобы на лихачей на воде поступают часто. Иногда страдают пассажиры байдарок, люди на сапах. Возможно, пострадавшие в этот раз пассажиры не обратились за помощью к спасателям. И хочется верить, что в дальнейшем таких случаев будет меньше и они не закончатся трагедией.