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Общество30 августа 2022 4:20

Открылась продажа авиабилетов по новому прямому направлению Самара – Красноярск

Рейсы будут по понедельникам и четвергам
Ирина СИНЕГУБОВА
В самолетах есть экономический и бизнес-класс. Фото: Сергей Гортман

В самолетах есть экономический и бизнес-класс. Фото: Сергей Гортман

Сегодня, 30 августа 2022 года авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому прямому направлению из Самары в Красноярск и обратно.

— Полеты будут еженедельно по понедельникам и четвергам начиная с 3 октября, — сообщает пресс-служба NordStar.

Расписание вылета и прилета можно посмотреть на официальном сайте в разделе «расписание рейсов». Перевозить пассажиров будут комфортабельные самолеты Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом.

Новое направление появилось в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Стоимость билетов включает багаж и имеет гибкие условия обмена. Комапания напоминает, вес одного багажа должен быть не больше 23 кг с габаритами до 203 см в сумме трех измерений.