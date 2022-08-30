Финал закрытия турнира «Лето с футбольным мячом» пройдет в Самаре 30 августа

В этом году турнир традиционно длился все лето. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Сегодня, 30 августа, на тренировочных базах стадиона «Солидарность Самара Арена» состоится закрытие XIV областного турнира «Лето с футбольным мячом», в котором примут участие лучшие дворовые команды Самарской области.

— Выступят спортивные и творческие коллективы, пройдет автограф-сессия с игроками «Крыльев советов», а также мастер-классы с их тренерами, — рассказали в администрации Самары.

Помимо этого зрители смогут посмотреть дружеский матч капитанов команд с почетными гостями и торжественное награждение победителей. Финалистами турнира стали 24 команды.

В этом году турнир традиционно длился все лето, а именно с 10 июня по 30 августа. На первом этапе соревнований участвовали команды со всех 37 муниципалитетов области. Всего в проекте приняли участие более 32 500 человек.

В Самарской области проект «Лето с футбольным мячом» реализуется с 2009 года. В 2022 году турнир проходит в 14-й раз. За все годы турнира около полумиллиона мальчиков и девочек приняли участие в турнире, а их педагоги, родители, тренеры в специальных мероприятиях.