В Самаре администратор стоматологии похитила у своего работодателя более 250 тысяч рублей

Девушка планировала позже погасить задолженность перед клиникой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Администратор стоматологической клиники, расположенной в Советском районе Самары, похитила у своего работодателя более 250 тысяч рублей.

— 26-летняя жительница региона в июне этого года на протяжении нескольких дней получала от пациентов наличку за услуги стоматологии, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При этом в бухгалтерской системе ставила отметку «безналичная оплата», а денежные средства забирала себе. Также из кассы она оформляла наличные денежные средства как произведенную оплату контрагентам и брала еще и их. Это обнаружилось во время проведенной инвентаризации.

Девушка ранее судима не была, свою вину признала и объяснила, что похищенные деньги ей были нужны для погашения кредита, оплаты медицинских услуг и аренды жилья. Она рассчитывала, что о пропаже денег никто не узнает, а когда придут новые пациенты, она закроет недостачу.

Администратор планировала позже, когда будут деньги, погасить оставшуюся задолженность перед клиникой. В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. Оно направлено в Советский районный суд Самары.