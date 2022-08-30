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Происшествия30 августа 2022 5:27

На пруду утонул 40-летний мужчина в Самарской области 29 августа

Тело погибшего достали спасатели
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент никакой информации о его причине гибели нет.

В настоящий момент никакой информации о его причине гибели нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 29 августа, вечером спасатели достали утонувшего мужчину на пруду Бутковский в районе поселка Кошки Самарской области.

— Сообщение об извлечении тела погибшего мужчины поступило в 20.31, — сообщает МЧС России по Самарской области.

На месте работали спасатели ГКУ «ПСС Самарской области». Они и проведели соответствующие работы, достав мужчину из пруда Бутковский в Кошкинском районе.

В настоящий момент никакой информации о его причине произошедшего нет. Все обстоятельства и точную причину гибели устанавливают правоохранительные органы.