На пруду утонул 40-летний мужчина в Самарской области 29 августа

В настоящий момент никакой информации о его причине гибели нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 29 августа, вечером спасатели достали утонувшего мужчину на пруду Бутковский в районе поселка Кошки Самарской области.

— Сообщение об извлечении тела погибшего мужчины поступило в 20.31, — сообщает МЧС России по Самарской области.

На месте работали спасатели ГКУ «ПСС Самарской области». Они и проведели соответствующие работы, достав мужчину из пруда Бутковский в Кошкинском районе.

В настоящий момент никакой информации о его причине произошедшего нет. Все обстоятельства и точную причину гибели устанавливают правоохранительные органы.