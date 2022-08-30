Пенсионер хотел купить телевизор, но перевел почти 30 тысяч рублей мошенникам в Самарской области

«Купленный» телевизор не пришел, объявление с сайта удалили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 61-летний местный житель сайте объявлений нашел информацию о продаже телевизора и стал жертвой мошенников, переведя им около 27,6 тысяч рублей.

— Мужчина договаривался о покупке с неизвестным в мессенджере, ему прислали ссылку для оплаты, он прошел и указал реквизиты своей банковской карты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В смс-сообщениях тольяттинцу пришли коды подтверждения снятия денег, которые он также ввел. «Купленный» телевизор не пришел, объявление с сайта удалили, а продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут виновников и выясняют все обстоятельства произошедшего. А также предупреждают, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам, сообщать реквизиты своих банковских карт, CVC-код или секретный код из смс.